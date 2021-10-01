{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: ЕС разрешил сделку компаний "Сибур" и "Таиф"

ЕС разрешил сделку компаний "Сибур" и "Таиф" - Блумберг.

Путин и Эрдоган обсудили возможность совместного создания еще двух АЭС в Турции
Читать полностью