Власти Молдавии планируют обсудить цену поставок газа из РФ на встрече в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну намерен обсудить новые условия поставок газа в республику на встрече с руководством "Газпрома" в Санкт-Петербурге. На брифинге в пятницу он сообщил, что она планируется на полях Петербургского международного газового форума 5-8 октября.

"На следующей неделе вместе с руководством "Молдовагаз" я приму участие в международном газовом форуме, где мы продолжим дискуссии с руководством "Газпрома", - сказал Спыну.

Накануне "Молдовагаз" и "Газпром" продлили завершившийся в сентябре контракт на поставку газа до конца октября. Однако этот месяц республика будет импортировать голубое топливо по рыночной цене. По словам Спыну, она составит около $790 за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер заверил, что внутренние тарифы до заключения долгосрочного контракта повышаться не будут.

Молдавия выступает за сохранение прежней формулы поставок. В ней стоимость газа для республики в теплое время года, во втором и третьем квартале, рассчитывалась с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, в первом и четвертом кварталах, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывалась к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяло республике существенно экономить. В прошлом году Молдавия импортировала топливо по средней цене $148,87 за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.

Рост рыночных цен на газ и отсутствие информации о ходе переговоров с "Газпромом" вызвали обеспокоенность молдавской общественности. Парламентская оппозиция осудила президента страны Майю Санду, а также премьер-министра Наталью Гаврилицу и других министров, которые дистанцировались от переговоров.