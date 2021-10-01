Красноярский край направит 800 млрд рублей на финансирование госпрограмм до 2024 года

КРАСНОЯРСК, 1 октября. /ТАСС/. Красноярский край направит на финансирование 23 государственных программ в 2022-2024 годах более 800 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минфина.

Правительство региона утвердило на этой неделе все отраслевые и государственные программы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"Общая сумма расходов по всем принятым государственным программам на предстоящие три года составит более 800 млрд рублей, в том числе в 2022 году - более 290 млрд рублей", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, 95% расходной части бюджета формируются на основе 23 государственных программ, доходная часть бюджета на 70% опирается на восемь отраслевых программ.

Предполагается, что на здравоохранение региона в ближайшие три года будет направлено 264,8 млрд рублей, образование - 214,4 млрд рублей, социальную сферу - 133,5 млрд рублей.

Между тем, в региональном Минфине сообщили ТАСС, что пока параметры бюджета не определены, они станут известны при внесении главного финансового документа в законодательное собрание региона в средине октября.

В декабре прошлого года законодательное собрание края приняло бюджет региона на этот год с доходами 269,7 млрд рублей, расходами - 286,9 млрд рублей, дефицитом - 17,2 млрд рублей. Весной этого года, после корректировки, доходы были увеличены до 271,6 млрд рублей, расходы возрастают до 298,2 млрд рублей, дефицит - до 26,6 млрд рублей.