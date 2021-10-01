СМИ: город Санья на Хайнане привлечет ценных специалистов благодаря низким налогам

ХАЙКОУ /Китай/, 1 октября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань планирует привлечь как можно больше высоко востребованных специалистов благодаря гибкой политике по снижению налогового бремени. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, снижение максимальной ставки подоходного налога до 15% стало одним из ключевых факторов, способствовавших увеличению количества профессионалов, которые требуются для развития Хайнаньского порта свободной торговли. Благодаря этому порядка 870 ценных кадров, проживающих в Санья, за последний год с небольшим сэкономили на выплатах в казну порядка 76,32 млн юаней ($11,76 млн). Аналогичная мера распространяется на стратегически важные предприятия города, 150 из которых благодаря снижению финансового бремени за тот же период времени сократили издержки на 505 млн юаней ($77,86 млн).

Как рассказала официальный представитель компании Hainan Quwan Yundong ("Хайнань цюйвань юньдун") Фу Дацзин, ее предприятие занимается оборудованием аквапарков и проведением спортивных мероприятий. Благодаря понижению ставки с 25% до 15% организация за прошлый год сэкономила порядка $2 млн. "Эти деньги можно использовать на развитие бизнеса, на повышение зарплаты сотрудникам, на приобретение более современного оборудования", - отметила она.

По словам нескольких специалистов, опрошенных изданием, благодаря такой налоговой политике каждый из них получил возможность увеличить свое благосостояние на несколько тысяч долларов в год.

"Мы продолжим координировать действия с городским комитетом по делам развития и реформ и прочими компетентными ведомствами, <...> чтобы постоянно улучшать деловую атмосферу в Санья", - отметило в свою очередь местное налоговое управление.

Согласно статистике, за последние три года Санья пригласил порядка 40 тыс. востребованных профессионалов. Среди стратегически важных направлений, в которых администрация города намерена активно содействовать найму и воспитанию квалифицированных специалистов, - научные исследования и инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, управление урбанизированными территориями, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.