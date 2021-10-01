Прием заявок на субсидирование соцпроектов стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области открыло прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, имеющим статус социального предприятия. Размер гранта составит от 100 до 500 тыс. рублей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"В рамках поддержки и развития социального предпринимательства из федерального и регионального бюджетов выделяется более 134 млн рублей на субсидирование затрат на реализацию проектов в социальной сфере. Размер гранта составит от 100 до 500 тыс. рублей, но не более 50% от общего объема инвестиций в проект", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В материале отмечается, что подать заявку на получение субсидии можно в электронной форме на портале госуслуг региона. Прием заявок продлится до 30 октября.