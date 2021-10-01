Кабмин утвердил отчет об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство России утвердило отчет об исполнении федерального бюджета за первые шесть месяцев 2021 года, согласно которому профицит за этот период составил 774,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабинета министров.

"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2021 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно отчету, доходы федерального бюджета за первое полугодие 2021 года сложились в объеме около 11 266 млрд рублей. Расходы за данный период составили порядка 10 491 млрд рублей. Профицит зафиксирован на уровне 774,7 млрд рублей.

В соответствии с законом о бюджете, доходы федеральной казны в 2021 году были предусмотрены в объеме около 18,77 трлн рублей, расходы - примерно 21,52 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году прогнозировался на уровне 2,75 трлн рублей (около 2,4% ВВП).