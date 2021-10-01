"Турпомощь" предложила продлить отмену взносов туроператоров в резервный фонд на 2022 год

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Ассоциация "Турпомощь" обратилась к руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с предложением сохранить в 2022 году ставку взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма в размере одного рубля. Об этом говорится в письме ассоциации, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас направить обращение в правительство Российской Федерации о признании резервного фонда ассоциации "Турпомощь" самодостаточным с установлением на 2022 год ставки взноса в размере одного рубля, за исключением взносов для туроператоров и юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма", - говорится в документе.

В ассоциации отметили, что туристская отрасль является одной из наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей экономики. В рамках мер поддержки предприятий туриндустрии правительство вправе уменьшить размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма на очередной финансовый год в случае отсутствия выплат из него за предшествующий год. Такая мера была введена в 2020 и 2021 годах.

Выплаты из резервного фонда на эвакуацию туристов в 2020 и 2021 годах не осуществлялись. Резервный фонд продолжил пополняться за счет вступающих в ассоциацию туроператоров и благодаря механизму зачисления доходов, полученных от размещения средств фонда. На данный момент его объем составляет более 439 млн рублей, что является абсолютно достаточным при необходимости оказания экстренной помощи находящимся за рубежом туристам, подчеркнули авторы обращения.

Туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения "Турпомощь". Объем взноса зависит от числа туристов за предыдущий год и может составлять 50-500 тыс. рублей. Средства перечисляются не позднее 15 апреля. В 2020 году из-за кризиса на фоне пандемии правительство освободило туроператоров от таких взносов, затем эта мера поддержки была продлена на 2021 год.