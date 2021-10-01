Подстанцию для электроснабжения метро "Дунайская" в Петербурге достроят в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Подстанция "Купчинская" 220 кВ, которая обеспечит надежное электроснабжение станции метро "Дунайская" Фрунзенско-Приморской линии в Петербурге, будет достроена в 2023 году. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Смольного.

Подстанция должна быть достроена в течение двух лет по условиям инвестиционного договора. "Эта подстанция очень нужна городу. Ввод ее в эксплуатацию позволит присоединить новых потребителей и разгрузить существующие энергоисточники. Кроме того, объект обеспечит надежное электроснабжение станции метро "Дунайская", - цитирует пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

Степень готовности подстанции в настоящее время составляет 83%. Объем инвестиций в строительство - 1,4 млрд рублей. Подстанция предназначена для присоединения новых потребителей, инфраструктурных и социально значимых объектов. Она повысит надежность электроснабжения жителей всего Фрунзенского района.

Предоставление ПАО "Россети Ленэнерго" в аренду земельного участка для завершения строительства подстанции было одобрено на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. Подстанция расположена на улице Балканской.