На завершение строительства тоннеля к курорту "Мамисон" направлено 1,3 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Средства в размере 1,3 млрд рублей выделены из федерального бюджета Северной Осетии на завершение строительства тоннеля к курорту "Мамисон". Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики в пятницу.

"Большая часть дополнительных средств, выделенных республике, будет направлена Комитету дорожного хозяйства на завершение строительства тоннеля к будущему курорту "Мамисон" - это 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Работы планируется завершить в текущем году. На время работ транспорт пропускается по понтонному мосту через водохранилище, строительство которого было предусмотрено проектом.

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии. В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры.

Второй и третий этапы развития курорта предусматривают строительство горнолыжных трасс, системы лавинозащиты, автомобильных дорог, парковки, а также объектов размещения и инфраструктуры (отели, виллы, коттеджи, магазины, рестораны).