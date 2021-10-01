Глава Uniper оценил возможный срок сертификации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Германский энергетический концерн Uniper не рассчитывает на то, что Федеральное сетевое агентство ФРГ в скором времени выдаст разрешение на эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в пятницу глава компании Клаус-Дитер Маубах. Его слова приводит газета Handelsblatt .

"Сертификация трубопровода, судя по всему, что я знаю, в любом случае будет настолько поздно, что он нам больше не поможет этой зимой", - сказал Маубах. Одновременно он подчеркнул, что Россия уже десятилетиями является надежным партнером в области поставок газа. "Все соглашения, которые у нас заключены с российским "Газпромом", выполняются", - отметил глава Uniper.

Говоря о нынешней ситуации с ценами и объемами газа в Европе, он отметил, что российская сторона, очевидно, не в состоянии поставить больше газа. "Об этом ведутся большие дискуссии, могут ли они [Россия] вообще или не хотят", - заметил Маубах, добавив, что воздержится от собственной оценки. Глава Uniper указал на то, что и в России хранилища заполнены не настолько, насколько это было годом ранее. По его словам, рост цен на газ связан с разными факторами, в том числе с сокращением собственного производства в Европе и развитием конъюнктуры в Азии.

Маубах также коснулся темы будущего развития своих угольных электростанций в России. "И наш бизнес в России должен способствовать декарбонизации. Мы не сможем исключить из этого наш тамошний бизнес", - отметил он. По словам Маубаха, Uniper изучает в том числе вопрос модернизации своих электростанций.