АСИ и Минвостокразвития займутся кадровым обеспечением Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместную работу по кадровому обеспечению территорий. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе АСИ.

Документ подписали генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Стороны договорились содействовать реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Арктике, развивать профессиональную мобильность молодых кадров в малом и среднем предпринимательстве, а также в социальной сфере", - сказали в пресс-службе.

Как рассказал Чекунков, на Дальнем Востоке в ближайшие годы появится большое количество новых предприятий, в том числе по итогам подписания соглашений с инвесторами в рамках Восточного экономического форума. "Будут созданы новые рабочие места с достойной оплатой труда. Работа уже существующих и запуск новых производств в макрорегионе, а также в Арктической зоне РФ требуют существенной кадровой поддержки. Наше сотрудничество, в первую очередь, будет направлено на решение этой задачи с использованием лучших практик и опыта наших партнеров, предприятий и регионов", - привела его слова пресс-служба.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, агентство давно ведет активную работу на территории Дальнего Востока по своим инициативам и проектам. "Сегодня экспертиза АСИ и сервисы экосистемы в области образования и кадров становятся серьезными инструментами для улучшения инвестиционного климата регионов. Мы совместно с Минвостокразвития России готовы формировать новые решения для инвесторов в части кадров, развития экспертного сообщества и образовательной инфраструктуры регионов с целью полного раскрытия инвестиционного потенциала территорий Дальнего Востока и Арктики. Мы также поддержим развитие образовательной, социальной, кадровой сферы в этих регионах", - отметила она.

Направления сотрудничества

Минвостокразвития и Агентство стратегических инициатив, согласно соглашению, будут привлекать экспертное сообщество к реализации образовательных проектов, на рынок труда и к развитию непрерывного профобразования. Также стороны планируют совместно реализовать пилотный проект "Кадры для инвесторов" с применением сервисов кадрового обеспечения инвестпроектов от экосистемы партнеров АСИ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Стороны также будут предлагать новые продукты и сервисы по развитию механизмов кадрового обеспечения.

В соглашении отмечено, что АСИ и Минвостокразвития помогут распространить результаты внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста на Дальнем Востоке и в Арктике. Речь идет о расширении отраслей и вовлечении бизнеса вместе с образовательными организациями в модель кадрового стандарта.

Также в планах развитие движения WorldSkills и популяризация его в регионах, создание возможностей для самореализации и развития талантов детей и молодежи, интеграция региональных и муниципальных экосистем по работе с талантами в систему Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Помимо этого, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и АСИ будут продвигать наставничество, проводить мероприятия с использованием стандарта АСИ, инфраструктуры "Точек кипения" и платформы Leader-ID, уточнили в пресс-службе.