"Газпром" оценил уровень запасов газа в европейских хранилищах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Запасы газа в европейских хранилищах по состоянию на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне. Европа может не восполнить при текущих темпах закачки до трети объемов газа, отобранных из хранилищ за прошлый сезон, следует из ежемесячной статистики "Газпрома".

"Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом - 20,5 млрд куб. м газа", - оценили в российском газовом холдинге. При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа, подсчитали в холдинге. "Таким образом, останутся не восполненными 28%, или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон", - говорится в сообщении.

Цена на газ в Европе на открытии сегодняшних торгов побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за 1 тыс. кубометров. Одной из причин такого резкого роста могло стать падение этим утром прокачки газа по газопроводу Ямал - Европа почти в три раза, которое к настоящему моменту ускорилось (в 4,3 раза) - до около 0,5 млн куб. м в час (2,2 млн куб. м в час накануне). Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что накануне не были выкуплены мощности по контрактам "на день вперед" на 1 октября по поставкам газа по Ямал - Европа.

Ранее на текущей неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов, а затем и 1100 долларов за 1 тыс. кубометров.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.