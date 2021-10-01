"Газпром нефть" открыла в Санкт-Петербурге галерею цифрового искусства

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" открыла на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге галерею цифрового искусства "Цифергауз", где будут проходить выставки зарубежных и российских медиа-художников, кинопоказы, лекции и мастер-классы, сообщает компания.

Общественное пространство оснащено проекционными экранами различных форм, инновационными проекторами-шаттлами и концертной акустикой. Первым арт-проектом галереи стали "Цифровые двойники". "Это коллаборация компании со всемирно известным российским медиа-художником Максимом Жестковым. Идея "двойников" - дать зрителю возможность увидеть себя глазами искусственного интеллекта и самому стать соавтором шести виртуальных миров. В этом помогает нейросеть, которая с помощью лидаров и сенсоров обрабатывает данные о передвижении гостей галереи, преобразуя их жесты и шаги в разноцветные аватары на экранах", - сообщали в компании.

В экспозиции есть и постоянные инсталляции, созданные дизайнером Сашей Фроловой - это кинетический "Калейдоскоп", подражающий фонтанам-шутихам Петергофа, а также пространство "Глаз" из 323 зеркальных граней.

Команда галереи планирует привозить в Россию как знаковые, так и новые работы мировых звезд цифрового искусства из США, Европы и Японии. Также "Газпром нефть" запускает акселератор для начинающих дизайнеров и художников.

Вход на выставки будет бесплатным.

"Наша галерея станет центром большой программы компании по развитию креативных индустрий. Помимо приглашения в Россию звезд медиа-арта мировой величины, команда "Цифергауза" будет поддерживать талантливых авторов из Петербурга и регионов. Уже в следующем году мы объявим конкурс для молодых художников. Победитель получит грант и сможет реализовать в нашем технологичном пространстве свои самые смелые идеи", - отметила член правления "Газпром нефти" Елена Илюхина.