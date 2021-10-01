Новый крупный торговый центр товаров duty free на Хайнане заработает в июне 2022 года

ХАЙКОУ /Китай/, 1 октября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань завершат строительство нового международного торгового центра для товаров duty free в городе Хайкоу в начале следующего года, а в июне он будет сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Монтаж основной конструкции завершен, уложены и плиты перекрытия. В настоящее время идут работы по сооружению крыши и периферийной стеклянной навесной стены. Общая площадь комплекса составит 930 тыс. квадратных метров. В нем разместятся не только магазины товаров беспошлинной торговли и облагаемой налогом продукции, но и офисные помещения.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. С 1 июля прошлого года власти острова увеличили с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.) квоту для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции. С 38 до 45 позиций был расширен и список беспошлинных товаров.

Программа позиционируется властями в качестве важной части проекта по построению на Хайнане свободного торгового порта. Объем продаж в магазинах duty free на Хайнане за первые шесть месяцев текущего года составил 26,76 млрд юаней (около $4,1 млрд), что на 257,2% превысило показатель за январь - июнь 2020 года.

В этом году в городе Хайкоу были также открыты два новых магазина беспошлинной торговли. До этого на острове функционировало семь магазинов: два из них расположены в административном центре провинции Хайкоу, остальные - в городе-курорте Санья на юге и в прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова.