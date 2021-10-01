Свердловские власти запустили маркетплейс для организации в регионе конгрессов и выставок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области запустило портал в формате маркетплейс meetinural.ru для заказчиков и организаторов мероприятий, сообщила в пятницу на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

"Мы не продаем непосредственно на нашей площадке, мы предоставляем возможность набора продуктов и услуг для проведения мероприятий абсолютно любого уровня, формата и масштаба. Каждый желающий может по принципу конструктора собрать в корзину площадки, отели, кейсы проведенных мероприятий, развлекательные активности, выбрать даже проверенных подрядчиков", - сказала Казакова.

Она отметила, что в области ежегодно проходит около 500 конгрессно-выставочных мероприятий, область сохраняет второе место в рейтинге событийного потенциала российских регионов. Власти рассчитывают, что портал поможет не только привлекать новые мероприятия, но и продвигать региональные компании, которые работают в сфере гостеприимства.

Как сообщил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев, для компаний участие в работе платформы бесплатное, однако их проверяют на юридическую чистоту и добросовестность. На старте работы портал предлагает информацию о 15 площадках и 25 местах размещения, список планируют расширять.

Член правления Национального конгресс-бюро, гендиректор Выставочного научно-исследовательского центра R&C Дарья Островская оценила ситуацию с похожими ресурсами в регионах как "не очень хорошую". В настоящее время конгресс-порталы имеют только девять субъектов федерации из 83, уточнила она.