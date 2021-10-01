Югра утвердила участки недр для лицензирования в 2022 году с ресурсами в 70 млн тонн нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на заседании в пятницу утвердило 10 участков недр для лицензирования в 2022 году. Они обладают суммарными ресурсами нефти в 70,6 млн тонн, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России, на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры. Как ранее сообщал ТАСС заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Максим Новиков, объем добычи нефти в ХМАО по итогам 2021 года прогнозируется в 215 млн тонн, рост в сравнении с 2020 годом ожидается на 2%.

"Распоряжение об участках недр, предлагаемых в пользование в 2022 году для геологического изучения с целью поисков, оценки месторождений, для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых за счет средств недропользователей, приняли сегодня, 1 октября, члены правительства Югры", - говорится в сообщении.

По данным департамента, перечень содержит 10 участков с суммарными запасами нефти 15 млн тонн, ресурсами нефти - 70,6 млн тонн. Исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Егор Збродов отметил, что документ направлен на своевременное вовлечение в разработку ресурсной базы, находящейся в нераспределенном фонде недр региона. Он предусматривает обеспечение условиями лицензий участков недр с учетом необходимых комплексных работ по каждому участку.

"Своевременность подготовки, вовлечения запасов, ресурсов участков нераспределенного фонда недр положительно скажутся на социально-экономическом развитии автономного округа и Российской Федерации в целом", - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.