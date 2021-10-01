До конца года в России примут все нормативные акты для закона о деятельности гидов

ПЯТИГОРСК, 1 октября. /ТАСС/. Все необходимые подзаконные акты для принятия в РФ закона о регулировании деятельности гидов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников будут приняты до конца 2021 года. Об этом сообщила журналистам в пятницу руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Закон этот [о регулировании деятельности гидов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников] вступит в силу в следующем году, для его работы необходимо принятие целого ряда правовых и подзаконных актов. Мы сейчас вместе с коллегами этим занимаемся. До конца этого года будут приняты все необходимые подзаконные акты, которые нужны для того, чтобы в следующем году к моменту, когда закон будет вступать в силу, уже все было готово и эффективно заработало", - сказала она после совещания по вопросам обеспечения безопасности горного туризма на Северном Кавказе, которое в пятницу прошло в Пятигорске.

По словам Догузовой, Ростуризм с конца прошлого года впервые за 16 лет существования отвечает за нормативно-правовое регулирование в сфере туризма. "Мы уже в этом году приняли и обеспечили принятие очень важных законов и один из них - как раз закон о регулировании деятельности гидов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников. Инструкторы-проводники как раз те самые люди, которые должны будут сопровождать туристов на маршрутах, которые представляют собой повышенную опасность, потому что связаны с преодолением достаточно сложных рельефов. В соответствии с этим законом мы установим обязательную аттестацию таких инструкторов-проводников, то есть аттестация их будет обязательная уже со следующего года", - сказала руководитель ведомства.

Догузова пояснила, что появятся категории маршрутов, на которые выходить можно будет только в сопровождении специально обученных инструкторов-проводников. "Мы четко регламентируем правила на этих самых маршрутах, а именно какое количество инструкторов-проводников должно приходиться на одного туриста, какими необходимыми средствами связи должны быть оснащены эти группы и другое. Мы по сути сейчас выстраиваем всю систему регулирования туристической деятельности и туризма на маршрутах повышенной сложности", - добавила она.