"Транснефть" в сентябре увеличила прокачку нефти на 6,7%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в сентябре 2021 г. выросла на 6,7% в сравнении с данными сентября 2020 года, до 37,387 млн тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошлом месяце выросла в годовом выражении на 4,6%, до 16,75 млн тонн, следует из данных "Транснефти".

По магистральному нефтепроводу "Дружба" в сентябре было прокачано 3,093 млн тонн нефти, что на 14,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Через морские порты отгружено на экспорт 9,67 млн тонн нефти (рост на 25,6% к сентябрю 2020 года).

"Транснефть" в октябре 2021 года планирует транспортировать по системе 39,275 млн тонн нефти, из которых 37,767 млн тонн - российской. Чуть более 20,28 млн тонн нефти из этого объема планируется направить на НПЗ страны и 18,4 млн тонн - на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье.

При этом прокачка нефти по экспортному нефтепроводу "Дружба" в текущем месяце запланирована в объеме 3,24 млн тонн. Через порты РФ на экспорт в октябре планируется отгрузить 10,94 млн тонн нефти, следует из данных Демина.

По его словам, из Новороссийска в октябре планируется отправить на экспорт 1,74 млн тонн нефти, из Приморска - 3,7 млн тонн, из Усть-Луги - 2,3 млн тонн, из Козьмино - 3,2 млн тонн. Кроме того, в октябре из Приморска планируется экспортировать 1,463 млн тонн нефтепродуктов (ДТ-5 - дизельное топливо класса Евро-5), из Новороссийска - 396 тыс. тонн. Всего отгрузка нефтепродуктов (ДТ-5) в октябре из портов запланирована в объеме 1,859 млн т.