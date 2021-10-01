"Газпром" заявил о полном выполнении заявок европейских потребителей на поставки газа

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Газпром" осуществляет поставки газа европейским потребителям в полном соответствии с заявками и контрактными обязательствами, сообщили журналистам в холдинге, комментируя снижение поставок по газопроводу Ямал - Европа.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам. Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях", - заявили в холдинге.

Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Одной из причин такого резкого роста могло стать падение сегодня утром прокачки газа по газопроводу Ямал - Европа почти в три раза, которое потом ускорилось (в 4,3 раза) - до около 0,5 млн куб. м в час (2,2 млн куб. м в час накануне). Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что накануне не были выкуплены мощности по контрактам "на день вперед" на 1 октября по поставкам газа по Ямал - Европа.

Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000, а затем и $1100 за 1 тыс. куб. м.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища газа Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.