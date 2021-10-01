"Роснефть" выплатит за I полугодие более 191 млрд рублей дивидендов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров "Роснефти" утвердило дивиденды по итогам января - июня 2021 года из расчета 18,03 рубля на акцию, что соответствует 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за этот период. Об этом говорится в сообщении компании.

"Таким образом, по итогам I полугодия на выплату дивидендов компанией будут направлены денежные средства в размере 191 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, установлена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 11 октября 2021 года.

Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим не позднее 25 октября 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 17 ноября 2021 года.

По итогам первого полугодия "Роснефть" получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), относящуюся к акционерам, в размере 382 млрд руб. (5,1 млрд долларов). В соответствии с дивидендной политикой компании, целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.