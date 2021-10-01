Москва и Любляна будут укреплять деловые и культурные связи

ЛЮБЛЯНА, 1 октября. /ТАСС/. Мэрии столиц России и Словении будут стремиться к активному наращиванию деловых и культурных связей и обмену опытом в сфере развития экономики. Об этом в пятницу сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин по завершении переговоров в мэрии Любляны.

"Переговоры с мэром Любляны Зораном Янковичем были очень насыщенными и плодотворными. Мы обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества и подчеркнули взаимный интерес в активном наращивании деловых и культурных связей, обмене опытом в сфере стимулирования экономики, совершенствования технологий управления городским хозяйством, а также инициатив по охране окружающей среды", - рассказал глава департамента.

По словам Черёмина, также обсуждался вопрос проведения в течение 2022 года ряда представляющих взаимный интерес проектов. В частности, речь идет об инициативе по организации на открытых городских площадках и в парковых зонах Любляны фотовыставок, которые можно было бы в дальнейшем продемонстрировать в других городах Республики Словения. Кроме того, поднимался вопрос налаживания прямых связей между городскими музеями двух столиц, например на базе музея "Цукрарна" в Любляне.

Особое внимание в ходе беседы, как отметил министр правительства Москвы, было уделено вопросу организации Дней Любляны в Москве. При условии улучшения эпидемиологической ситуации предполагается провести масштабный комплекс деловых и культурных мероприятий в российской столице в мае 2022 года. Кроме того, Черёмин предложил Янковичу оборудовать одну из средних школ Любляны так называемым московским классом по одному из основных направлений: химия, физика или биология.

Глава столичного департамента также рассказал о том, что 30 сентября провел встречу с директором Центра европейских космических технологий (ЦЕКТ) Домиником Кобольдом. В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении олимпиады по теме космоса среди словенской молодежи и о том, чтобы в качестве приза пригласить ее победителей в Москву для посещения музея космонавтики, Центра управления полетами или Центра подготовки космонавтов. Также со стороны Черёмина поступило предложение договориться с госкорпорацией "Роскосмос" о том, чтобы один из заслуженных летчиков-космонавтов провел лекции в словенском центре и в университете города Любляны. Мэр Любляны, по словам министра правительства Москвы, на встрече в пятницу воспринял эту идею с большим энтузиазмом.

Черёмин добавил, что во время вчерашней встречи с директором ЦЕКТ в качестве подарка Кобольду был вручен уникальный репринтный альбом книги австро-венгерского ракетного инженера словенского происхождения Германа Поточника. Сама книга хранится в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского, и она была настольной для известного конструктора Михаила Тихонравова (одного из ближайших сподвижников основоположника советской космической программы Сергея Королёва).