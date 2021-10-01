Минцифры наделили полномочиями по проведению госполитики в сфере литературной деятельности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство наделило Минцифры РФ полномочиями по осуществлению госполитики в сфере литературной деятельности. Это следует из принятых на заседании 29 сентября решений, опубликованных на сайте кабмина.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - отмечается в документе.

Проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие наделение Минцифры полномочиями по выработке и реализации государственной политики в сфере литературной деятельности. Кроме того, изменения предусматривают, что ведомство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию госуслуг, управлению госимуществом в сфере литературной деятельности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также подписал соответствующее постановление, опубликованное на официальном портале правовой информации.