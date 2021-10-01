МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Терминально-логистический центр "Восток - Запад" запустили в Калининградской области. Введение в строй нового ТЛЦ поможет региону развиваться и встраиваться в новые логистические проекты, сообщил в пятницу губернатор Антон Алиханов на торжественной церемонии открытия.

"Для нас развитие транспортного комплекса имеет особое значение, это ключевая задача развития региона в целом. <...> В Черняховске мы открываем <...> комплекс, где есть два формата железнодорожной колеи, <...> есть российский и европейский формат <...> На этой площадке создается инфраструктура, которая позволяет нам встраиваться в новый Шелковый путь и новые логистические проекты", - сказал Алиханов.

По словам председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, калининградское направление - одно из наиболее перспективных в части грузовых перевозок. Только за последние три года объемы транзита контейнеров через Калининградскую область выросли в семь раз. Создание нового терминала открывает дополнительные возможности по наращиванию этих перевозок и реализации транзитного потенциала нашей страны. Начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин сообщил, что завершение строительства нового универсального контейнерного терминала на станции Черняховск является важным звеном в системе транзитных перевозок из Китая и российских регионов в страны Евросоюза.

"Сегодня особое значение приобретает скорость: речь идет не только о скорости движения поездов, но и скорости принятия решений, в том числе согласования движения транзитных поездов по новым направлениям с задействованием новых технологий и новых терминалов. Это особенно важно сегодня, когда железнодорожный транспорт играет важнейшую стратегическую роль "сухопутного моста" между Китаем и Европой. <...> Уже сегодня на терминале будет обработана первая пара контейнерных поездов, следующих во встречном направлении из Китая и Европы", - сказал генеральный директор Объединенной транспортно-логистической компании "Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) Алексей Гром, слова которого приводит пресс-служба компании.

О комплексе

ТЛЦ "Восток - Запад" создан в соответствии с соглашением, которое было заключено в 2020 году между Минтрансом России, ОАО "РЖД" и правительством Калининградской области по реализации в регионе федерального проекта "Транспортно-логистические центры". Центр ориентирован на экспортные и импортные перевозки, а также на обработку транзитных контейнеров, следующих в сообщении между Азией и Европой, в перспективе он может стать одним из ключевых транспортно-логистических хабов на Новом Шелковом пути. Здесь контейнеры будут перегружаться с поездов широкой российской колеи (1 520 мм) на поезда европейской колеи (1 435 мм) и отправляться по назначению. Терминал оснащен мощным козловым краном с пролетом под 4 погрузочно-выгрузочных пути с совмещенной колеей. Перерабатывающая способность комплекса составит 450 тыс. контейнеров ДФЭ в год.

Близость к погранпереходу Железнодорожный (Россия) - Скандава (Польша) позволит наращивать перевозки в условиях, когда другие пункты пропуска, в частности, белорусско-польские, достигли предела пропускной способности. Сразу после открытия новый терминал будет обслуживать транзитные сервисы ОТЛК ЕРА по направлению Китай Европа - Китай, а также регулярные контейнерные поезда в сообщении с подмосковным ТЛЦ "Белый Раст". Кроме того, через него будет осуществляться доставка автокомплектующих из Европы для калининградского предприятия "Автотор". Оператор терминала - ООО "ТЛЦ Восток - Запад" - совместное предприятие холдинга "РЖД" и группы компаний "Новик".