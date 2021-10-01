Югра планирует увеличить расходы бюджета почти на 8,5 млрд рублей до 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) одобрило изменения в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщается на сайте органов власти региона. Согласно документу, дефицит бюджета в 2022 году и 2023 году вырастет на 1,9 млрд рублей и 369,5 млн рублей соответственно, а расходы за эти три года - почти на 8,5 млрд рублей.

Согласно информации на сайте окружной думы, доходы бюджета ХМАО в 2021-2023 годах были утверждены в размере 226,2, 238 и 243,5 млрд рублей соответственно, расходы - 275,9, 272,9 и 274,2 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета - 49,7, 34,9 и 30,7 млрд рублей соответственно.

"Вносятся изменения в закон <…> "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". <…> Расходы бюджета автономного округа на 2021 год планируется увеличить на 6 млрд 276,432 млн рублей, на 2022 год - на 1 млрд 992,936 млн рублей, на 2023 год - 369,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как поясняется в документе, доходы бюджета автономного округа в 2021 году вырастут на 6,2 млрд рублей, а в 2022 и 2023 годах останутся без изменений. В целом расходы бюджета в 2021-2023 годах составят соответственно - 282,2, 274,9 и 274,6 млрд рублей, доходы - 232,5, 238 и 243,4 млрд рублей соответственно. Дефицит бюджета составит соответственно - 49,7, 36,8 и 31,1 млрд рублей.

По информации на сайте правительства Югры, расходы планируется направить на финансирование социальной сферы, а также финансовое обеспечение медицинских организаций, проведение углубленной диспансеризации граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию.