Минсельхоз поручил провести аудит систем защиты на промышленных объектах свиноводства

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ поручил представителям регионов провести аудит систем защиты на промышленных объектах свиноводства для профилактики распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минсельхозе, в министерстве обсудили меры по недопущению распространения АЧС в ряде субъектов РФ.

"Среди ключевых задач для регионов обозначены обеспечение достоверного мониторинга АЧС в дикой фауне и в хозяйствах всех форм, а также проведение учета поголовья во всех сегментах, включая ЛПХ (личные подсобные хозяйства - прим. ТАСС). Необходимо активизировать перевод на альтернативные виды животноводства тех объектов, которые не могут обеспечить надлежащий уровень биологической защищенности. Кроме того, требуется провести аудит систем защиты на промышленных объектах свиноводства и, при необходимости, внести коррективы в программы производственного контроля", - отмечается в сообщении.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, которые приводятся в сообщении, в целом по стране количество вспышек АЧС меньше, чем в прошлом году, однако сохраняется риск распространения заболевания. На федеральном уровне принят комплекс соответствующих мер поддержки бизнеса. Для предприятий, пострадавших от африканской чумы свиней, доступна пролонгация льготных инвесткредитов, напомнили в Минсельхозе.

Кроме того, в рамках "компенсирующей" субсидии для животноводов предусмотрено возмещение части затрат на страхование сельхозживотных. Также с помощью целевой программы продолжается поставка в регионы средств диагностики АЧС. Кроме того, регулярно актуализируются ветеринарные правила и план действий по этому заболеванию. По итогам мероприятия Патрушев призвал руководство субъектов держать ситуацию на личном контроле.