Исследование: Россия стала лидером по числу блокировок фишинговых и вредоносных сайтов

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия стала лидером среди стран по числу блокировок фишинговых и вредоносных сайтов. Об этом говорится в отчете международного разработчика антивирусных решений ESET, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Каждый день в мире программы компьютерной безопасности блокируют полмиллиона вредоносных сайтов с уникальными URL-адресами. Больше всего блокировок приходится на Россию - 11,4% от общего числа. В пятерку лидеров по этому показателю также вошли Япония, Перу, Польша и Франция. Пик обнаружений пришелся на вторую половину июня 2021 г., когда телеметрия ESET фиксировала появление 5,5 млн новых вредоносных сайтов ежедневно", - отмечается в отчете.

По данным ESET, в области атак с использованием омоглифов (символы, похожие по написанию, но различающиеся по значению) мошенники сосредоточились на криптовалюте, социальных сетях и финансовых услугах. Например, домены, выдающие себя за службу blockchain.com, остаются самыми распространенными, как и в начале 2021 г. В мае - августе 2021 г. впервые были обнаружены домены, маскирующиеся под криптовалютную платформу Coinbase: "co nbase [.] net" и "coэnbase [.] com". Эксперты ESET также отметили ранее не встречавшиеся домены с использованием омоглифов, выдающие себя за Airbnb, AliExpress и Википедию.

Изучая фишинговые схемы, аналитики ESET пришли к выводу, что более трети уникальных мошеннических URL-адресов выдавали себя за финансовые организации, чаще всего банки. На втором месте находятся фишинговые сайты, имитирующие социальные сети и мессенджеры: Facebook, WhatsApp и Instagram. Далее расположились поддельные сайты для входа в электронную почту, сервисы онлайн-документов и таблиц, компании по доставке посылок.

"Новый отчет демонстрирует уход мошенников от массового использования темы пандемии COVID-19 - впервые за последние полтора года. Тем не менее в отдельно взятых странах, например в США, зафиксирован всплеск афер с использованием фальшивых государственных "формуляров здоровья", когда пользователей просили внести свои личные данные в онлайн-анкеты", — комментирует исследователь ESET Арье Горецки.