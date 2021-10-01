Стоимость авиакеросина на бирже установила новый рекорд в 52,835 тыс. рублей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Биржевая цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов увеличилась на 1,76% - до 52,835 тыс. рублей за тонну впервые всю историю торгов. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В последний раз цена этого вида топливо на бирже была выше 52 тыс. рублей за тонну 1 ноября 2018 года (52,01 тыс. рублей за тонну).

В то же время цена на бензин Аи-95 осталась без изменений в районе 60,354 тыс. рублей за тонну. Летнее дизельное подорожало на 0,2% - до 50,485 тыс. руб. за тонну. Стоимость топочного мазута выросла на 0,93% - до 26,448 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 0,74% - до 40,216 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подорожал на 0,17%, до 57,612 тыс. рублей за тонну.