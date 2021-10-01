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В Москве менее 7% вредных выбросов приходится на промсектор

Каждое второе производство реализует "зеленые" проекты, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Промышленные предприятия Москвы снизили вредное воздействие на окружающую среду, менее 7% выбросов приходится на промкомплекс. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

"Экологическая повестка перестала быть просто повесткой. Курс на переход к "зеленой" экономике Москва взяла несколько лет назад, и за последние годы промпредприятия проделали серьезную работу в части снижения вредного воздействия на окружающую среду - сегодня меньше 7% выбросов приходится на промсектор. Каждое второе производство реализует "зеленые" проекты, внедряет в работу экотехнологии", - сказал Прохоров.

Он добавил, что у Москвы сегодня более 250 ГЧП-проектов, и большая их часть отвечает именно такой повестке. В этом году власти Москвы подписали концессию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проект в ЖКХ решит важную задачу: инвестор будет перерабатывать иловый осадок сточных вод. Специалисты проанализировали мировой опыт и выбрали наиболее безопасный способ утилизации такого осадка - сушка. Она позволяет вместо отходов получать твердое биотопливо.

Также сейчас рассматривается инициатива о создании пунктов сбора и сортировки отработавшей электротехники. Всю отсортированную технику планируется отправлять на перерабатывающие предприятия, укомплектованные современным оборудованием, которое не оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

"В ближайшие пять лет московским предприятиям предстоит пройти трансформацию по переходу на устойчивое развитие. Правительство Москвы готово оказать им необходимую поддержку. Мы убеждены, что достижение со стороны города целей устойчивого развития невозможно без активного вовлечения бизнеса в глобальную повестку 2030 года", - добавил Прохоров.

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