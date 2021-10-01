СМИ: место проведения выставки "Экспо-2020" превратят в футуристический район Дубая

КАИР, 1 октября. /ТАСС/. Место проведения всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае превратят в футуристический район города под названием "Квартал 2020". Выставка открылась в пятницу для широкой публики и будет работать 182 дня, а власти эмирата уже задумываются над тем, как эффективно использовать площадки в будущем, передает телеканал Al Arabiya.

Квартал, а точнее целый город будущего, построенный специально к "Экспо", напрямую ориентирован на "создание глобальной инновационной экосистемы и интегрированного общественного образа жизни". Власти эмирата называют его "образцом глобального сообщества будущего, которое будет использовать самые современные научно-технические разработки и технологии для создания чистой, безопасной и здоровой среды для жизни и работы".

После окончания выставки продолжится урбанистическая застройка района, трансформация будет включать жилые районы, зеленые насаждения, места для совместной работы и "интеллектуальную мобильность". В будущем квартал будет ориентирован на проживание в нем и эффективное обслуживание потребностей 145 тыс. жителей. Некоторые павильоны, построенные специально к выставке, сохранят для будущего использования. В частности, Люксембург разрешил дальнейшее применение своего ориентированного на устойчивое развитие павильона в интересах решения проблем природных ресурсов.

Во благо человека и окружающего мира

По словам организаторов выставки, инновационная экосистема обеспечит "среду для работы и образа жизни, которая будет постоянно развиваться, чтобы удовлетворять меняющиеся потребности своих будущих жителей". "Квартал 2020 будет побуждать жителей собираться вместе и наслаждаться различными достопримечательностями и местами в экосистеме, способствуя сбалансированному образу жизни и личному благополучию", - отметили они.

В частности, там появится станция технического обслуживания будущего - экологичная и технологически продвинутая концепция, реализованная Эмиратской национальной нефтяной компанией (ENOC). Навес станции состоит из 37 тонн углеродного волокна - легкого, экологически чистого материала, который в пять раз легче и в три раза прочнее стали. Солнечные батареи и большой электроветрогенератор будут обеспечивать энергетические потребности станции, которая также будет производить питьевую воду для персонала путем переработки влажного воздуха.

Мировая выставка

"Экспо-2020" в Дубае проходит с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года под девизом "Соединяя умы, создавая будущее". Участники из более чем 190 стран представят на ней передовые технологии машинного обучения, искусственного интеллекта и аналитики данных, а также свои новейшие технологические разработки в самых разных сферах.