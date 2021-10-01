Строители завершили возведение скоростной трассы в обход Хабаровска

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Строители завершили работы по возведению первой на Дальнем Востоке скоростной трассы в обход Хабаровска, сообщила в пятницу пресс-служба группы "ВИС" (обеспечивает организацию финансирования, строительство и эксплуатацию дороги).

"Министерство строительства Хабаровского края выдало разрешение на ввод в эксплуатацию автодороги "Обход Хабаровска". Документ подтверждает полную готовность новой трассы к началу движения по ней автотранспорта в бесплатном режиме", - говорится в релизе.

Автомагистраль построена на условиях концессии с привлечением внебюджетных инвестиций. Общая стоимость капитальных затрат составляет 47 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 18,8 млрд рублей. Почти столько же собственных и заемных средств инвестировала "ВИС" - 17,5 млрд рублей. Бюджет Хабаровского края профинансировал проект на 10,7 млрд рублей. Финансовым партнером концессии выступает Газпромбанк.

Общая протяженность транспортной инфраструктуры составляет 52,8 км, из них основной ход трассы - 27,1 км, транспортные развязки - 17,6 км, дороги разобщенных территорий - 8,1 км. Прогнозируемый трафик к 2025 году составит 25 тыс. автомобилей в сутки.

"Обход Хабаровска - флагман дорожных концессий Группы "ВИС". Для нас очень важно было подготовить дорогу к запуску движения в отведенные сроки и это удалось. Она готова к переходу в стадию эксплуатации. Созданная в рамках концессии транспортная инфраструктура уже в ближайшее время даст ощутимый эффект, который выразится в разгрузке улично-дорожной сети краевой столицы, развитии прилегающих территорий, притоке инвестиций", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы "ВИС" Дмитрия Доева.

Отмечается, что в случае принятия региональными властями решения об открытии движения новой трассой до конца года можно будет пользоваться без оплаты проезда. Это позволит разгрузить городские дороги, сократить их износ в зимний период.

Расчетная скорость движения на трассе составляет 120 км/ч. На всем протяжении дороги установлены мачты освещения, выполнены все мероприятия по безопасности движения, которое будет контролироваться интеллектуальной системой управления. Группа "ВИС" после ввода дороги будет осуществлять ее эксплуатацию до конца 2031 года, для этого в структуре холдинга создана компания-оператор "Транстолл".

Трасса способна почти на 20% разгрузить дорожную сеть Хабаровска и может способствовать 30-процентному сокращению вредных выбросов в атмосферу города. "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы "Уссури", "Амур" и "Восток".