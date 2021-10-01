В Минстрое призвали усилить работу по сокращению задолженности предприятий ЖКХ в СКФО

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации призвало усилить работу по сокращению задолженности предприятий сферы ЖКХ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Комфорт и безопасность проживания граждан напрямую зависят от качества подготовки регионов к отопительному сезону. Каждый год Минстрой России держит на особом контроле этот процесс. Хочу напомнить, что качественная и бесперебойная работа предприятий жилищно-коммунального комплекса во многом зависят от своевременности оплаты жилищно-коммунальных услуг. Поэтому прошу усилить работу по сокращению уровня дебиторской задолженности предприятий сферы ЖКХ", - сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров, которого цитирует пресс-служба.

В связи с достаточно благоприятными погодными условиями на территории Северо-Кавказского федерального округа отопительный сезон начался только в двух муниципальных образованиях Чеченской Республики. Отопление дали и в Северной Осетии по поручению руководителя региона на две недели раньше намеченного срока.

Министр энергетики Николай Шульгинов ранее сообщил о том, что долги перед энергетиками на Северном Кавказе приводят к недофинансированию ремонтных программ. Глава Минэнерго также сообщил, что в январе-августе на Северном Кавказе выросла аварийность в электросетях. Это связано с непогодой, в первую очередь, в Дагестане и Чечне.