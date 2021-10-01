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Moody's повысило рейтинг "Металлоинвеста" до Ваа3 с Ba1 со стабильным прогнозом

В агентстве сообщили, что повышение рейтинга отражает опыт сокращения доли заемных средств, высокую прибыльность, а также улучшения корпоративного управления

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг металлургической компании "Металлоинвест" до Ваа3 с Ba1, говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтинга "Металлоинвеста" с Ba1 до Baa3 отражает опыт сокращения доли заемных средств, высокую прибыльность, которую компания сумела поддерживать на протяжении всего цикла благодаря своей вертикально интегрированной бизнес-модели и довольно высоким ценам на сырьевые товары, придерживаясь своей финансовой и дивидендной политики с умеренный уровень долга, а также улучшения корпоративного управления, в том числе сокращение доли кредитов, выданных акционерам, а также поправки в корпоративной структуре, которые способствовали повышению прозрачности", - отмечается в сообщении.

"Металлоинвест" - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции на мировом рынке, обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - 13,9 млрд тонн. Компания объединяет Лебединский ГОК, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова и "Уральскую сталь".

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