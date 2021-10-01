Россия намерена подписать декларацию по экотребованиям со странами Арктического совета

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму РФ планирует подписать с международным Арктическим советом декларацию по арктическому туризму, которая бы утверждала экологические требования к развитию этого направления. Об этом сообщила в пятницу на Алтайском экологическим форуме замначальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова.

"Одна из инициатив, которая нами была заявлена, подписать декларацию по арктическому туризму со странами Арктического совета. Для нас это имиджевое мероприятие, с целью заявить Россию именно с точки зрения экологичности. Есть возможность выработать свои условия и заявить их на международную повестку", - сказала она.

По словам Меньшиковой, России нужен единый международный документ, в котором будут отражены стандарты рационального использования ресурсов, сохранения биоразнообразия, интеграции туризма, внедрения передовых практик в области устойчивого туризма в арктических регионах.

"Сейчас готовится перспективная программа стандартизации, запланирована разработка ряда ГОСТов по всем видам туризма, которые, в том числе, будут направлены на сохранение окружающей среды. На сегодняшний день у нас 28 ГОСТов, стандартов, которые требуют актуализации. Задача - выработать те условия и те ГОСТы, которые будут иметь отношение с экологичностью, здесь, конечно, будут и инфраструктура, и благоустройство", - сказала Меньшикова.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. Членами совета являются Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.