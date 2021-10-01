Власти Москвы и Любляны обсудили сотрудничество после пандемии

ЛЮБЛЯНА, 1 октября. /ТАСС/. Делегация правительства Москвы в рамках делового турне по столичным городам Восточного Средиземноморья и Балкан завершила визит в Словению, где обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и поиск путей интенсификации российско-словенского взаимодействия в период пост-пандемии. Об этом в пятницу сообщил перед вылетом делегации в Москву ее глава, министр московского правительства, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черёмин.

По его словам, в рамках визита в Словению состоялись встречи московской делегации с государственным секретарем Министерства экономического развития и технологий Словении Андреем Чушем, а также государственным секретарем словенского МИД Станиславом Рашчаном. Черёмин отметил, что Москву и Словению "традиционно связывают прочные узы дружбы и партнерства, и с каждым годом теплота двусторонних отношений только растет". В рамках этих встреч, как отметил глава столичного департамента, "стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, обратив особое внимание на важность поиска путей его интенсификации в период пост-пандемии". Словения, по словам Черёмина, традиционно является одним из важных экономических партнеров Москвы в Европе.

Министр правительства Москвы в рамках встреч сообщил, что, несмотря на сложности, вызванные пандемией, экономическая ситуация в Москве остается стабильной. "В период пандемии столичные власти убедились в правильности стратегии на развитие транспорта, образования, здравоохранения и социальной сферы, а также информационных технологий. Это способствовало минимизации негативных последствий пандемии", - сказал Черёмин. Министр также обратил внимание на готовность Москвы делиться знаниями по этим направлениям и выразил надежду на визит представителей профильных ведомств Словении в Москву для ознакомления с передовым опытом российской столицы. В российской столице, по его словам, зарегистрировано около 20 действующих предприятий со словенским капиталом, и Москва будет рада локализации и других словенских компаний.

В ходе встреч глава столичного департамента отметил, что Москва уже давно является крупным хабом для развития бизнеса и бизнес-диалога, а также предложил словенским партнерам рассмотреть возможность организации взаимных бизнес-миссий при поддержке и участии торгово-промышленных палат. Также была обсуждена инициатива о создании двусторонней межправительственной комиссии по вопросам экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Черёмин сообщил о том, что в рамках встреч президент Московской Торгово-промышленной палаты Владимир Платонов отметил, что постоянные контакты с ТПП других стран не прекращались даже в периоды локдауна, и поделился опытом проведения онлайн-конференций, создания информационных платформ, помогающих российским компаниям выходить на зарубежные рынки.

Вместе с тем министр правительства Москвы рассказал о состоявшихся 30 сентября переговорах с генеральным директором Торгово-промышленной палаты Словении Алешом Кантарутти, в ходе которых обсуждались меры поддержки малого и среднего бизнеса в Москве и Словении и актуальное состояние внешнеэкономического сотрудничества Москвы и Любляны, а также возможности наращивания связей. Словенская и Московская торгово-промышленные палаты, по словам Черёмина, заинтересованы в развитии связей, в особенности по линии малого и среднего бизнеса, а также готовы рассмотреть возможность налаживания прямых контактов с соответствующими компаниями для локализации производств в российской столице или привлечения московских организаций на рынок Словении. Кантарутти, как добавил глава столичного департамента, с энтузиазмом воспринял идею дальнейшего укрепления механизмов взаимодействия между двумя торгово-промышленными палатами.

В рамках делового турне по столичным городам Восточного Средиземноморья и Балкан, которое проходило с 22 сентября по 1 октября, высокопоставленные представители российской столицы посетили Кипр, Грецию, Хорватию и Словению.