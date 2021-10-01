В Дубае открыли памятник рабочим, создавшим павильоны всемирной выставки "Экспо-2020"

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Открытие памятника рабочим, которые возвели павильоны всемирной выставки "Экспо-2020", состоялось в пятницу в Дубае. Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.

"Мы высоко ценим труд всех, кто создал эти величественные сооружения, - цитирует агентство заявление государственного министра международного сотрудничества ОАЭ генерального директора выставки Рим бинт аль-Хашими. - Этот мемориал - дань уважения людям со всего мира, которые самоотверженно трудились здесь и совершили удивительные достижения ради подготовки нынешнего глобального события".

"Мы хотели отметить прекрасную работу более чем 200 тыс. строителей и их вклад в "Экспо-2020", - сказала госминистр. - Их верность своему делу стала краеугольным камнем в организации этого исторического события, первой всемирной выставки в нашем регионе. Благодаря этому мир может на время собраться у нас в это время, когда международное сотрудничество столь необходимо для преодоления стоящих перед человечеством вызовов. Наша общая цель - обеспечить лучшее будущее для нас и для будущих поколений".

Мемориал создан по проекту известного лондонского архитектора Асифа Хана, который известен использованием спецэффектов, новых технологий и материалов. Памятник представляет собой композицию из каменных столбов цилиндрической формы, на которых высечены имена всех рабочих.

Всемирная выставка "Экспо-2020" (Expo 2020) была официально открыта накануне, а в пятницу распахнула двери для широкой публики в Дубае. Одно из первых с начала пандемии глобальных мероприятий такого масштаба будет проходить с 1 октября по 31 марта 2022 года. Участие в экспозиции под лозунгом "Соединяя умы, создавая будущее" примут свыше 190 стран, в том числе Россия, а также различные организации, фонды и образовательные структуры, которые продемонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. За 182 дня работы ожидается порядка 25 млн посетителей.