Wildberries сократила инвестиции в распределительный центр в Татарстане на 400 млн рублей

КАЗАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Компания Wildberries внесла изменения в параметры проекта по строительству складского комплекса в Зеленодольске в части инвестиций и количества создаваемых рабочих мест. Комиссия по деятельности резидентов на татарстанских ТОСЭР одобрила эти изменения, сообщил журналистам замруководителя исполкома Зеленодольского района Татарстана Зульфат Хабибуллин.

"Сегодня на комиссии ТОСЭР защищали наш проект компании Wildberries, вносили изменения в действующее соглашение. Вместо 4 тыс. рабочих мест компания Wildberries планирует создать 7,3 тыс. рабочих мест на базе одного предприятия", - сказал Хабибуллин по итогам заседания комиссии. Достичь озвученных показателей планируют к концу следующего года.

Также компания сократила объем инвестиций. Изначально стоимость проекта оценивалась в 5 млрд рублей. После внесения изменений сумма составила 4,6 млрд рублей. "Это связано с тем, что в процессе строительства были проанализированы другие строительные организации, заключены новые контракты - и за счет этого удалось сократить", - пояснил Хабибуллин.

По его словам, складской комплекс расположен на промышленной площадке "Зеленодольск", состоит из двух очередей. Обе очереди введены в эксплуатацию.

Соглашение о строительстве на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Зеленодольск" распределительного центра площадью 100 тыс. кв. м. за 5 млрд рублей подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук в 2019 году. Первая очередь распределительного центра была открыта в августе 2020 года.