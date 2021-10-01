Российский экспорт водорода к 2035 году может вырасти до 12 млн тонн

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский экспорт водорода может вырасти до 12 млн тонн к 2035 году. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак на первом заседании межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики, его слова приводит кабмин РФ.

"В зависимости от темпов декарбонизации мировой экономики и роста спроса на водород на международном рынке потенциальные объемы экспорта водорода из России могут составить до 200 тыс. тонн в 2024 году, 2-12 млн тонн в 2035 году и 15-50 млн тонн в 2050 году", - сообщил вице-премьер.

"Водород в настоящее время рассматривается как одно из средств декарбонизации мировой экономики, особенно с учетом сценария с достижением углеродной нейтральности в 2050 году. В свете мирового энергетического перехода большое внимание сейчас уделяется низкоуглеродным источникам энергии. И здесь водород может не только занять достойное место, но и при соблюдении ряда условий стать точкой роста для экономики России", - подчеркнул Александр Новак в ходе заседания.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме в июне Новак говорил, что правительство ставит перед собой несколько задач в области развития водородной энергетики. Одной из них вице-премьер назвал создание производства водорода, ориентированного на экспорт. По его словам, Россия могла бы занять около 20% на мировых рынках. Кроме того, кабмин считает важным разработать и вывести на отечественный рынок передовые водородные технологии, отмечал тогда Новак.