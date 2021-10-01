"Газпром" начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Газпром" в пятницу начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию по новому маршруту через "Турецкий поток", говорится в сообщении газового холдинга.

"Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту - через газопровод "Турецкий поток" и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии", - сказано в сообщении.

Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции, отмечает "Газпром".

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.