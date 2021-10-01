"Черкизово" планирует в 2021 году увеличить производство мяса птицы на 3-5%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Черкизово" планирует в 2021 г. увеличить объем производства мяса птицы на 3-5% по сравнению с показателем за 2020 год. Об этом журналистам в ходе конференции бренда "Петелинки" (принадлежит "Черкизово) сообщил директор "УК Птицеводство "Черкизово" Максим Зудин.

"Мы свои объемы наращиваем. В этом году по птице мы прирастем порядка на 3-5%. В следующем мы прирастем еще", - сказал он.

Как сообщалось ранее, "Черкизово" за 2020 года увеличила реализацию мяса курицы на 5%, до 695,09 тыс. тонн. Как отметил Зудин, произведенные объемы мяса будут направляться как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе на рынок стран СНГ, Китай, ОАЭ и в другие страны.

В частности, планируется увеличивать производство на предприятии "Алтайский бройлер", которое вновь заработает 15 октября после пожара в июле. "Птица уже посажена, яйца привезены. С точки зрения выращивания все начало работать, осталось две недели до пуска основного производства", - сказал он.

Кроме того, на предприятии продолжают строить дополнительные птичники. "Мы удвоим производство "Алтайского бройлера" в течение полутора лет, а также начнем там производить котлеты", - сказал Зудин.

В свою очередь, директор ТД "Черкизово" Олег Заков отметил, что, по данным на август 2021 г., "Петелинка" на рынке брендированного куриного мяса в России имеет лидирующую долю 17,3% (данные Nielsen на август 2021 г.). Доля бренда на всем российском рынке куриного мяса составляет 17,6%, добавил он.

О компании

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в первом полугодии 2021 г. выросла на 62,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 13,4 млрд руб.