Омская область планирует увеличить грузооборот с Казахстаном по Иртышу в четыре раза

ОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Республика Казахстан и Омская область планируют увеличить к 2025 году грузооборот по реке Иртыш между Омском и казахстанским Павлодаром в четыре раза - до 1 млн тонн в год. Как сообщила пресс-служба правительства Омской области, это станет возможным благодаря открытию сквозного судоходства через три казахстанских шлюза.

"Объем грузоперевозок по реке между городами Павлодар и Омск к 2025 году планируется увеличить в 4 раза и довести до 1 млн тонн в год. Проводимый капитальный ремонт Бухтарминского, Усть-Каменогорского и Шульбинского судоходных шлюзов будет способствовать открытию сквозного судоходства по всей реке и в перспективе - мультимодального сообщения с КНР", - сообщила пресс-служба по итогам встречи премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина с губернатором Омской области Александром Бурковым.

В 2019 году губернатор Омской области Александр Бурков на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана заявил, что низкий уровень воды в Иртыше мешает развитию грузового судоходства как в направлении Казахстана, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Северный морской путь. В советское время грузооборот по Иртышу между Омской областью и южными регионами Казахстана составлял около 9 млн тонн в год, в 2019 году рекой было перевезено всего 175 тыс. тонн. Развитие судоходства позволит значительно - от 2,5 до 4 раз - снизить стоимость перевозки грузов, разгрузить и сохранить дороги. Для этого, отметил тогда губернатор, необходимо усилить дноуглубительные работы на Иртыше, увеличить пропуск воды на казахстанских ГЭС и, возможно, построить подпорные гидросооружения.