В Норвегии в сентябре поставили новый рекорд продаж электромобилей

ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября. /ТАСС/. Рекорд по продажам электромобилей был обновлен в Норвегии в сентябре этого года. Такие данные опубликовал в пятницу Совет по информации о дорожном движении Норвегии.

"В сентябре из 17 992 впервые зарегистрированных новых личных автомобилей 13 941, или 77,5%, пришлось на электромобили. Рост по сравнению с этим же месяцем годом ранее [когда был поставлен предыдущий рекорд] составляет 45,8%", - говорится в сообщении.

В организации указали, что общее число проданных автомобилей всех видов в сентябре также стало рекордным.

Всего за прошедшие месяцы 2021 года в стране было продано почти 129 тыс. новых личных автомобилей, что на 35% больше, чем за такой же период 2020 года. Доля электрокаров составляет 62,5%, на 12% больше, чем годом ранее.

Согласно плану властей Норвегии, к 2025 году каждый новый личный и грузовой автомобиль в стране должен иметь нулевые выбросы в атмосферу.