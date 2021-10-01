"Новавинд" вложит более 16 млрд рублей в проекты на Ставрополье до конца 2022 года

ИПАТОВО /Ставропольский край/, 1 октября. /ТАСС/. Инвестиции АО "Новавинд" (входит в ветроэлектроэнергетический дивизион Росатома) в строительство двух ветроэлектростанций (ВЭС) на территории Ставрополья превысят 16 млрд рублей до конца 2022 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель гендиректора компании Андрей Нестерук.

"Инвестиции в строительство Медвежинской ВЭС - более 8 млрд рублей. Следующий проект - Берестовская ветроэлектростанция. Она по мощности такая же, как и Медвежинская, это 60 МВт, 24 ветроэнергетические установки. Инвестиции - чуть более 8 млрд рублей", - сказал он.

По планам компании, Медвежинская ВЭС начнет выдачу электроэнергии в сеть в 2021 году. Строительство Берестовской ВЭС планируется завершить к концу лета - началу осени 2022 года.

Компания "Новавинд" построила уже три ветроэлектростанции на территории Ставропольского края. Третья из них, Бондаревская ВЭС в Ипатовском районе, была торжественно открыта в пятницу.

АО "Новавинд" создано Росатомом в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка (MOEX: GZPR), в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. В 2017 году Росатом также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "Новавинд" и голландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России.