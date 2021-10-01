Бондаревская ветроэлектростанция на Ставрополье начала поставки электроэнергии

ИПАТОВО /Ставропольский край/, 1 октября. /ТАСС/. Бондаревская ветроэлектростанция (ВЭС), которую торжественно открыли в пятницу на Ставрополье, начала поставки электроэнергии в единую сеть России. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АО "Новавинд" (входит в ветроэлектроэнергетический дивизион Росатома) Александр Корчагин.

"Да, Бондаревская ВЭС в Ставропольском крае начала поставлять электроэнергию в единую сеть России", - сказал он.

Общая мощность ветроэлектростанций Росатома с открытием Бондаревской ВЭС достигла 660 МВт. С начала работы все ветроэнергетические станции Росатома поставили в единую сеть России 1 млн мегаватт-часов "зеленой" электроэнергии.

Бондаревская ВЭС с установленной мощностью 120 МВт состоит из 48 ветроэнергетических установок. Электростанция оснащена оборудованием, полностью произведенным на территории России. Объем инвестиций в создание ВЭС превысил 16 млрд рублей.

АО "Новавинд" создано "Росатомом" в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка (MOEX: GZPR), в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. В 2017 году "Росатом" также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "НоваВинд" и голландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России.