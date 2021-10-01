РЭЦ намерен перейти на оказание мер поддержки бизнесу в цифровом виде к 2024 году

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) намерен к 2024 году полностью перейти на цифровую систему оказания мер поддержки бизнесу в сфере агропромышленного комплекса, заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса "Экспортер года" в пятницу.

"Мы сегодня развиваем цифровизацию, уходим от бумажных носителей, уходим от заявок в бумажном виде. В частности, наша транспортная поддержка реализована сейчас в одно окно. Экспортеры чувствуют, что стало удобнее. Движемся в стороны оцифровки всех субсидий в одном окне, чтобы все меры поддержки были цифровизованы, к 2024 году планируем, что все будет цифровизовано", - сказал Солодов.

Он отметил, что в сфере агропромышленного комплекса наиболее востребованными мерами поддержки являются поддержка в части транспортировки продукции, сертификации и патентования, а также возмещения части затрат на участие в выставках.

О премии

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации среди крупных компаний, компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. С каждым годом число участников конкурса растет: если в 2018 году в конкурсе приняло участие около 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1 700, а в 2021 - более 1 800.

Оператором торжественных мероприятий выступает информационное агентство ТАСС.