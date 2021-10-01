Тульские власти выделили 10 млн рублей облпотребсоюзу для развития торговли в селах

ТУЛА, 1 октября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал региональному потребительскому союзу сертификат на сумму 10 млн рублей, которые направят на приобретение транспорта для обслуживания населения в сельской местности. Церемония прошла в рамках Международного форума потребительской кооперации, который в пятницу открылся в Туле.

"Сегодня мы вручаем сертификат на 10 млн рублей Тульскому областному потребсоюзу, эти деньги пойдут на обновление автопарка. <…> Торговое обслуживание будет охватывать более 230 отдаленных населенных пунктов", - сказал Дюмин, добавив, что правительство региона в 2021 году утвердило пакет мер поддержки потребкооперации, вручение сертификата является одной из них.

Губернатор передал сертификат руководителю регионального облпотребсоюза Татьяне Труфановой. "Сегодня в сложных условиях, условиях пандемии, эта помощь даст нам возможность, нашим организациям более качественно обслуживать сельское население. <…> Автолавки послужат нам и для реализации продукции собственного производства", - отметила Труфанова.

Тульский областной союз потребительских обществ является некоммерческой организацией, он объединяет 10 районных потребительских обществ, 15 потребительских обществ. Союз обслуживает суммарно более 120 тыс. человек, в том числе 73,5 тыс. сельских жителей. Предприятия, входящие в состав облпотребсоюза, оказывают услуги в сферах розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и ряде других социально значимых направлений.

Международный форум потребительской кооперации проходит в Туле 1-2 октября под девизом "Потребительская кооперация - открытые возможности для каждого на благо всех", он организован при поддержке правительства Тульской области и Центрального союза потребительских обществ РФ. В работе круглых столов и пленарном заседании участвуют представители кооперативного сообщества регионов России, Белоруссии. Форум приурочен к празднованию 190-летия потребительской кооперации России, его главная цель - масштабно представить систему потребкооперации как социально-ориентированную систему, которая способствует обеспечению занятости населения и развитию сельских территорий.