Депутат Госдумы считает, что отказ ЕС от традиционной энергии привел к волатильности цен

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Отказ Европы от традиционной энергетики в пользу возобновляемых источников (ВИЭ) в условиях, когда они не способны полностью заместить традиционную энергию, стал ошибкой. Это приведет к непредсказуемости цен на рынке в ближайшие годы. Такое мнение в эфире телеканала " Россия-24 " высказал председатель комитета Госдумы VII созыва по энергетике Павел Завальный.

"В целом отказ Европы от традиционной энергетики на фоне, когда ВИЭ не замещает и не обеспечивает перемену спроса "зима-лето" - это вообще ошибка такая. Мы еще в течение ближайших лет увидим, что цены будут такие непредсказуемые, потому что эта политика приводит к таким результатам, к сожалению", - сказал он.

Ранее в пятницу цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. м.

"Европа сама загнала себя в такую ситуацию, отказавшись от ценообразования в рамках долгосрочных контрактов, потому что тот газ, который сейчас поступает от "Газпрома" в Европу, он в разы дешевле, чем цена сейчас на спотовом рынке", - добавил Завальный.

О ценах на энергию в Европе

Рост цен на газ привел к быстрому росту цен в Европе на электричество, в том числе для конечных потребителей. Несмотря на климатические обязательства сообщества, ряд стран ЕС уже вынуждены возобновить использование угля для покрытия дефицита электроэнергии, что способствует быстрому росту цен на уголь.

По оценкам европейских экспертов, пиковые цены на газ в Европе стали следствием совпадения сразу целого ряда факторов. Восстанавливающаяся после пандемии экономика ЕС требует больше энергоресурсов, чем в 2020 году. Установившаяся с конца августа безветренная погода в Северном море, на шельфе которого развернуты поля ветряков, снабжающих электричеством северо-запад ЕС, привела к падению их выработки в три-четыре раза. Для компенсации нехватки энергии страны сообщества начали активно использовать газ. Дополнительных источников для его поставок в ЕС на данный момент нет: европейские производители (Нидерланды, Великобритания и Норвегия) уже находятся на пике выработки. Поставщики сжиженного природного газа, в том числе американские, продают его в Азии, где цены выше (также на фоне восстановления экономики после периода локдаунов).