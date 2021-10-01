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Российский павильон открылся на "Экспо-2020" в Дубае

За время выставки РФ проведет 60 деловых и культурных мероприятий

ДУБАЙ, 1 октября. /ТАСС/. Павильон России открылся на "Экспо-2020", которое проходит в Дубае. В церемонии приняли участие замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев и президент Татарстана Рустам Минниханов, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

Российский павильон представляет собой купольное помещение, внешняя оболочка которого состоит из многочисленных разноцветных нитей. Архитектором павильона выступил Сергей Чобан. В павильоне будут представлены Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан, Коми, Якутия, а также Кавказские республики.

За время проведения "Экспо-2020" российской стороной будет проведено 60 деловых и культурных мероприятий. В частности, театр "Санкт-Петербургская Опера" покажет оперу "Риголетто", будет организован фестиваль русского фольклора, а также детский музыкальный фестиваль. В День народного единства на "Экспо-2020" выступит танцевальный коллектив Бориса Моисеева, а в рождественские дни пройдет фестиваль From Russia with...

Гостей выставки также ждут лекции о русской культуре, шахматные турниры, уроки русского языка и кинопоказы.

Талисманом павильона России стали герои мультфильма "Фиксики".

О выставке

"Экспо-2020" - самая известная выставка в мире. Она проходит каждые пять лет в разных странах, место проведения каждый раз определяется голосованием Генассамблеи Международного бюро выставок. Впервые Всемирная выставка состоялась в 1851 году в Лондоне.

Традиционно к очередной "Экспо" каждая страна-участник готовит представление своих передовых достижений в области науки, культуры, промышленности и технологий. После выставки 1889 года Париж получил Эйфелеву башню, которая изначально предполагалась как вход на экспозицию.

На одной из Всемирных выставок 20-го столетия был представлен и первый мобильный телефон. Нынешняя выставка должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее открытие перенесено на октябрь 2021 года. При этом официальное название - "Экспо-2020" - решено было не менять.

На выставке в этом году представлены 192 страны, за время работы эксперты ожидают более 25 млн посетителей, выставка продлится шесть месяцев, до конца марта 2022 года.

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