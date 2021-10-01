ИПАТОВО, 1 октября /ТАСС/. АО "Новавинд" (входит в ветроэлектроэнергетический дивизион Росатома) рассматривает возможность строительства ветроэлектростанций (ВЭС) на территории Дагестана. Компания находится на первом этапе инвестиционного решения, сообщил журналистам в пятницу заместитель гендиректора "Новавинд" Андрей Нестерук.

"Мы смотрим очень активно на Южный федеральный округ, есть в разработке также ветроэлектростанции на Северном Кавказе. Мы с интересом смотрим на Дагестан. Пока мы на первом этапе инвестиционного решения (по Дагестану - прим. ТАСС). Готовим материалы для будущих инвестиционных решений, но "Новавинд" рассматривает возможность строительства ВЭС в Дагестане", - сказал он.

Таким образом Дагестан может стать вторым регионом Северного Кавказа, где "Новавинд" начнет реализацию проектов. Первые три ВЭС компания уже ввела на Ставрополье, где строятся еще две ветроэлектростанции.

"Строительство ветроэлектростанций это совокупность решений - какая электростанция будет строиться, на какой площадке, какой мощности, какое количество ветроэнергетических установок будет. Мы принимаем это решение по результатам совпадения большого количество факторов - не только ветер и наличие земельных ресурсов, но и возможности технологического присоединения и так далее", - пояснил Нестерук.

АО "Новавинд" создано Росатомом в сентябре 2017 года для консолидации его ветроэнергетических активов, включая "ВетроОГК" и "ВетроОГК-2". В феврале 2018 года 49,5% "ВетроОГК" приобрела структура Газпромбанка (MOEX: GZPR), в начале 2021 года Газпромбанк вошел в капитал "ВетроОГК-2", получив 49,5%. В 2017 году Росатом также создал СП Red Wind, акционерами которого стали "Новавинд" и голландский производитель ветроустановок Lagerwey. СП поставляет ветроустановки для проектов в России.