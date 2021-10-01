Ставрополье достигло половины запланированной мощности зеленой энергетики

ИПАТОВО, 1 октября. /ТАСС/. Мощности зеленой энергетики на Ставрополье достигли 466 МВт, что составляет половину от запланированного властями совокупного показателя. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор края Владимир Владимиров.

"В планах - достичь 998 ГВт зеленой энергетики, точно видим, что в горизонте 2023 года этот показатель будет достигнут в Ставропольском крае. Сейчас уже 466 МВт, половины достигли", - сказал Владимиров.

В пятницу в регионе торжественно открыли Бондаревскую ветроэлектростанцию, которая стала третьей ветроэлектростанцией, открытой в регионе АО "НоваВинд" (входит в ветроэлектроэнергетический дивизион Росатома). В крае также планируют строительство ветроэлектростанций и другие компании, построена солнечная электростанция.

"Это то, благодаря чему Ставрополье будет развиваться. Никто в России таких больших ветроэлектростанций не строил, с совершенствованием, локализацией, упрощались процессы, снижалась стоимость капитальных вложений. Для Ставрополья это будущее, нет ничего важнее для территории, чем обретение компетенций в зеленой энергетике", - сказал Владимиров на открытии Бондаревской ветроэлектростанции.

Ранее в правительстве края отмечали, что в связи с развитием в регионе зеленой энергетики возникла необходимость проработки вопроса о размещении производства необходимого для нее оборудования на территории края. Соответствующее поручение было дано краевому Минпрому.