Около 1 тыс. водородных заправок планируется построить в РФ к 2030 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. водородных заправок планируется построить на территории России к 2030 году, сообщил в рамках Алтайского экологического форума в пятницу замдиректора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов.

"Планируется расширение использования водорода в энергетике и промышленности. В энергетике, прежде всего, это как одно из средств накопления энергии, в промышленности - это безуглеродное производство в различных отраслях, а также [предусмотрена] попытка широкого использования водорода в транспортном секторе. В период с 2024 года по 2030 год на территории России планируется построить порядка тысячи водородных заправок, что должно внести существенный вклад в повышение экологичности, снижения негативного влияния экономики на жизнь граждан", - сказал Романов.

Он отметил, что направление водородной энергетики впервые появилось в энергетической стратегии РФ. Ее реализация предполагает целый ряд проектов по налаживанию крупнотоннажного производства водорода, по осуществлению его транспортировки и хранения.

Говоря о снижении негативного влияния на окружающую среду, Романов отметил необходимость развития электрического транспорта. "У нас амбициозные цели по наращиванию производства электрического транспорта и по созданию необходимой инфраструктуры для его зарядки. Минэнерго отвечает за электрозаправочную инфраструктуру. Мы стараемся , чтобы уже с 2022 года начался процесс установки соответствующей инфраструктуры в пилотных территориях", - подчеркнул Романов.

В Республике Алтай на территории агропарка "Амза" и в Горно-Алтайском государственном университете 1 и 2 октября впервые проходит Алтайский экологический форум, посвященный современным тенденциям "зеленой" экономики в регионах России.